لندن، المملكة المتحدة (CNN)-- قالت مقررة الأمم المتحدة أغنيس كالامارد، الأربعاء، إن التحقيق السعودي في مقتل الصحفي جمال خاشقجي فشل في معالجة "التسلسل القيادي"، على حد وصفها.

وأضافت في معرض تقديمها للنتائج الرئيسية التي توصلت إليها في اجتماع مجلس حقوق الإنسان في جنيف، أن تحقيقها وجد "أدلة موثوقة" تستدعي إجراء مزيد من التحقيقات مع المسؤولين السعوديين رفيعي المستوى، بمن فيهم ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ومستشاره سعود القحطاني.

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وأوضحت مقررة الأمم المتحدة للإعدام خارج القانون، أن "مسؤولية الدولة تطرح السؤال حول من المسؤول في النهاية عن مقتله"، مشيرة إلى أنها أنها طلبت تفويضًا لزيارة المملكة العربية السعودية لكنها لم تتلق أي رد حتى الآن.

وأكدت كالامارد أن القتل يشكل جريمة دولية ودعت الدول إلى اتخاذ "التدابير اللازمة" لممارسة اختصاصها بموجب القانون الدولي.