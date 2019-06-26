دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—بظل افتتاح مؤتمر "السلام من أجل الازدهار" الذي يعقد في البحرين في الـ25 و26 من الشهر الجاري، إليك نبذة عن أهم الأحداث التي كان لها أثر كبير على السياسة الفلسطينية الإسرائيلية منذ استلام ترامب للرئاسة الأمريكية:

فبرابر 2017: ترامب يتراجع عن إطار حل الدولتين للصفقة الإسرائيلية الفلسطينية

ديسمبر 2017: ترامب يعترف بالقدس كعاصمة لإسرائيل

يناير 2018: الولايات المتحدة توقف 65 مليون دولار من المساعدات للأونروا

مايو 2018: قرار نقل إدارة ترامب للسفارة الأمريكية في إسرائيل من تل أبيب إلى القدس

أغسطس 2018: واشنطن توقف كافة التمويل للأونروا

سبتمبر 2018: إدارة ترامب تغلق مقر منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن

مارس 2019: يعترف ترامب رسمياً بالسيادة الإسرائيلية على مرتفعات الجولان المحتلة

يونيو 2019: نظم البيت الأبيض ورشة عمل بعنوان "السلام من أجل الازدهار" في البحرين لتشجيع الاستثمارات في الأراضي الفلسطينية