دبي، الإمارات العربة المتحدة (CNN)- -- أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن الضربة العسكرية على إيران لن تدوم طويلا في حال حدوثها وأشار إلى أنه لن يرسل ملايين القوات على الأرض لمحاربة طهران.

وقال ترامب في حوار مع قناة فوكس نيوز الأمريكية، عند سؤاله عن تصريحات روحاني الأخيرة حول قدراته العقلية: "لا أعتقد أن قيادتهم ذكية"، وأضاف قائلا إن إيران تمر بمرحلة اقتصادية صعبة.

وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن الحرب مع طهران إذا حدثت لن تستمر طويلا، واستدرك قائلا: "أتمنى ألا نذهب إلى الحرب ولكننا في موقع قوة في حال حدوث أي أمر".

وتابع ترامب قائلا حول الحرب: "لا أتحدث عن قوات على الأرض، ولن أقول إننا سنرسل مليون جندي، ما أقوله هو إن في حال حدوث أمر ما، فهو لن يطول طويلا".، على حد تعبيره.