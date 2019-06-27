طهران، إيران (CNN)-- قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، الخميس، إن بلاده عازمة على تنفيذ قرارها بإنهاء الالتزام بالاتفاق النووي مؤكدًا أن القرار "لن يتأثر بالضغط السياسي والتخريب"، على حد وصفه.

وأوضح ظريف في خطاب شديد اللهجة إلى ممثلة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، فيديريكا موغريني، نشر في صحيفة "اعتماد" الإيرانية، "إيران جادة في قرارها بممارسة حقوقها في إنهاء التزامها الكامل بالاتفاق".

وبحسب الصحيفة، فإن هذا الخطاب جاء في إطار رد ظريف على التحذيرات الأخيرة من ثلاث دول أوروبية بشأن قرار طهران بالامتناع عن الالتزام الكامل بالاتفاق النووي، بحسب الصحيفة.

وأكد ظريف، حسبما نقلت الصحيفة أن "الطريقة الوحيدة للحفاظ على الاتفاق هي أن يفي جميع الموقعين الآخرين بالتزاماتهم في الاتفاقية".

ووقعت إيران مع الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وروسيا والصين وفرنسا، اتفاقا تتنازل بمقتضاه عن خطط تخصيب اليورانيوم في مقابل رفع العقوبات المفروضة على طهران، وأعلنت الولايات المتحدة الانسحاب من الاتفاق وفرضت إدارة الرئيس دونالد ترامب عقوبات جديدة على طهران.