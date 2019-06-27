تونس: جريحان بانفجار في شارع الحبيب بورقيبة في العاصمة

تونس (CNN)— سمع دوي انفجار في شارع الحبيب بورقيبة في العاصمة التونسية، الخميس، وفقا لشريط عاجل أوردته وكالة الأنباء التونسية الرسمية، في حين لفت التلفزيون التونسي إلى إصابة شخصين.

وذكرت الوكالة أن الانفجار وفقا لمراسلته الموجودة في الموقع كان "على مستوى نهج شارل ديغول وحالة استنفار كبرى بالمكان وتواجد كثيف لقوات الامن"، ونشرت الوكالة عن مصادر أمنية وشهود عيان: "اقدام شخص على تفجير نفسه قرب سيارة امنية بشارع فرنسا بالعاصمة".

من جهتها نشرت قناة نسمة التونسية مقاطع فيديو من الأحداق في شارع شارل ديغول، لافتة إلى وقوع انفجار ثان في المأوى الخلفي لمقر الوحدة المختصة لمكافحة الإرهاب بالقرجاني".