محمد بن سلمان يرأس وفد السعودية في اجتماعات قمة الـ20

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- وصل الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي عهد المملكة العربية السعودية، إلى مدينة أوساكا اليابانية، الخميس، ليرأس وفد المملكة في قمة قادة دول مجموعة العشرين التي ستنطلق الجمعة بحضور عدد من قادة ورؤساء دول العالم.

ومن المقرر أن يلتقي بن سلمان بإمبراطور اليابان الجديد ناروهيتو في قصره بطوكيو الأسبوع المقبل، بعد مشاركته في قمة العشرين التي تعقد، الجمعة.

وقال سفير السعودية لدى اليابان نايف بن مرزوق الفهادي، في بيان للخارجية السعودية، إن "مشاركة المملكة في هذه القمة فرصة لتسليط الضوء على الفرص الاستثمارية الواعدة في مختلف القطاعات الاستراتيجية، واستعراض الإصلاحات الاقتصادية التي تعمل المملكة على إنجازها لتسهيل ممارسة الأعمال وتمكين الاستثمارات الأجنبية"، على حد وصفه.

وأضاف: "ولي العهد يقود عمليات الإصلاحات لخدمة بيئة الأعمال في المملكة ورفع تنافسيتها بين دول العالم بما يحقق تحسين وتطوير البيئة التنافسية، والارتقاء بترتيب المملكة في المؤشرات العالمية، إضافةً إلى مواجهة التحديات التي تواجه القطاع الخاص ودعم الحلول والمبادرات لمعالجتها وذلك عبر رؤية المملكة 2030".

ويشارك في قمة مجموعة العشرين التي تنطلق، الجمعة، 37 زعيمًا ومسؤولاً دوليًا، بينهم قادة "مجموعة العشرين"، لمناقشة عمليات تشجيع التجارة الحرة والابتكار، وتطوير الاقتصاد العالمي وتحقيق نمو اقتصادي مستدام، وإطلاق المبادرات القادرة على تمكين الشعوب بمن فيهم النساء والشباب وكبار السن والأشخاص ذوو الإعاقة، وتشجيعهم على أن يلعبوا دوراً نشطاً فيه.