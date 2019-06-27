دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قالت الرئاسة التونسية، إن الرئيس الباجي قايد السبسي، البالغ من العمر 92 عاما، تعرض لوعكة صحية، صباح الخميس.

ولم توضح الرئاسة التونسية في بيانها على فيس بوك، طبيعة الحالة الصحية للسبسي، لكنها أشارت إلى أن الوعكة التي تعرض لها استوجبت نقله إلى المستشفى العسكري في العاصمة تونس.

وقال مستشار الرئيس التونسي في تغريدة له على تويتر إن حالة الرئيس التونسي "حرجة".

ونفت الرئاسة التونسية، ما تردد عن وفاة الباجي قايد السبسي، حسبما نقلت وكالة الأنباء التونسية الرسمية، مؤكدة أن حالة الرئيس التونسي "مستقرة".

وفي تغريدة أخرى له، نفى مستشار الرئيس التونسي "شائعات" وفاته، مؤكدًا استقرار حالته الصحية.

وفي سياق مختلف، أسفر تفجيران انتحاريان في العاصمة التونسية، صباح الخميس عن مقتل أحد افراد الأمن التونسيين وإصابة العشرات، حسبما ذكرت الداخلية التونسية في بيان لها.

ومن المنتظر، بحسب تقارير إعلامية، أن يلقي رئيس الوزراء التونسي، يوسف الشاهد، كلمة، الخميس، فيما لم توضح التقارير ما إذا كانت ستتناول صحة الرئيس أم الأوضاع الأمنية في أعقاب تفجيري صباح الخميس.