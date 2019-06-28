اعتداء على سفارة البحرين في العراق.. والمنامة تستدعي سفيرها ببغداد

صائب عريقات لـCNN عن "ورشة البحرين": لم أفوض أحدا نيابة عني

مظاهرات في الأردن ضد أي مشاركة بمؤتمر البحرين و"صفقة القرن"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعربت وزارة الخارجية البحرينية عن استنكارها للاعتداء الذي طال سفارتها في العاصمة العراقية، بغداد، مساء الخميس، والذي ألحق أضرارا مادية بالمبنى.

وقالت الخارجية البحرينية في بيان: "تستنكر وزارة خارجية مملكة البحرين الاعتداء المرفوض الذي استهدف مبنى سفارة مملكة البحرين لدى جمهورية العراق الشقيقة من قبل متظاهرين وأدى الى أعمال تخريبية في مبنى السفارة".

وأضافت: "وعليه، قررت وزارة الخارجية استدعاء السفير صلاح علي المالكي سفير مملكة البحرين لدى جمهورية العراق للتشاور، وتحمل الحكومة العراقية المسؤولية التامة لحماية سفارة وقنصلية مملكة البحرين في جمهورية العراق وجميع العاملين فيهما، وفقًا لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية ١٩٦١".

ويذكر أن الاعتداء على السفارة البحرينية يأتي بعد انتهاء اجتماع "ورشة البحرين" ضمن ما بات يُعرف بـ"صفقة القرن" للتوصل إلى حل بين الفلسطينيين وإسرائيل، والذي استضافته المنامة على مدى يومين في الـ25 والـ26 من الشهر الجاري.