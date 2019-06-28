دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—رد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، على الوثائق والمعلومات المنقولة على لسان ريكس تليرسون حول الأزمة الخليجية بين السعودية والإمارات والبحرين من جهة وقطر من جهة أخرى.

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جاء ذلك في تغريدة على صفحة قرقاش الرسمية بتويتر، حيث قال: "من غير اللائق التعليق على التفاصيل الداخلية لشهادة الوزير السابق ريكس تيليرسون أمام الكونغرس، ولكن كشاهد عيان ارى أن فشل جهوده يعود الى تطلعه الى حلّ سريع وسطحي لا يراعي المشاغل الحقيقية للدول الأربع حول دعم الدوحة للتطرف والإرهاب والتدخل في الشأن الداخلي".

وأضاف قرقاش: "تيليرسون القادم من القطاع الخاص اتخذ موقفا محددا ومبكرا أعاق قدرته على التعامل الجاد والفاعل مع أزمة قطر، متابعتنا معه خلصت الى ان مشاغل الدول الأربع لم تكن في صلب اهتمامه، ومن الواضح ان الوعود القطرية آنذاك حول ملف التطرف والإرهاب لم تفي بها الدوحة".

ومن الأمور التي تطرق لها تليرسون في الوثائق التي وصلت لـCNN نسخة منها، قوله: "لم يخبر كوشنر أي أحد بالخارجية أنه أو عائلته تسعى للحصول على مساعدة صندوق الثروة السيادية القطري لإعادة تمويل عقار يملكونه في نيويورك، وأن هذه الجهود فشلت، إلا أنه ووفقا للوثائق، رفض (تيليرسون) الانخراط في دراسة توقيت ذلك، والذي إن خضع للتدقيق قد يشير إلى صلة بين ’الحصار‘ وطلب إعادة التمويل"، على حد تعبيره.