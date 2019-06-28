المبعوث الأمريكي: نتحرك للرد بالقوة العسكرية ضد أي هجوم إيراني محتمل

مهاتير لـCNN: الحرب مع إيران قد يكون أسوأ من الحرب العالمية

لندن، المملكة المتحدة (CNN)-- حذر المبعوث الأمريكي الخاص إلى إيران، براين هوك، الجمعة، من أن الولايات المتحدة تتحرك لتكون مستعدة "للرد بالقوة العسكرية" إذا تعرضت لهجوم من إيران.

وقال براين هوك في مؤتمر صحفي بالسفارة الأمريكية في لندن، "نضع أنفسنا في وضع يمكننا من الرد عليه بالقوة العسكرية إذا تعرضنا لهجوم من إيران"، مضيفا "لقد كنا نستجيب للتهديدات الإيرانية في المنطقة وشاركنا تلك المعلومات مع العديد من الأشخاص حول العالم"، وتابع "لقد وضعنا أنفسنا في موقف دفاعي صارم. نحن نفكر في اتخاذ خطوات كبيرة لاستعادة الردع ".

واتهم هوك إيران بـ"انتهاك القانون البحري" عن طريق تعطيل أجهزة الإرسال والاستقبال للسفن التي يتعين عليها بث هويتها وموقعها في منطقة الخليج.

وأشار المبعوث الأمريكي الخاص بإيران أن الهجمات على ناقلات النفط في منطقة الخليج، قبل أسابيع، رفعت من تكلفة تأمين الملاحة البحرية في الخليج، متهمًا إيران بـ"تهديد حركة الملاحة في الخليج" و"تخويف سوق النفط العالمي، بحيث يؤثر ذلك على أسعار النفط لتستفيد طهران بتلك الزيادة".

وأوضح أنه "لن تكون مفاجأة إذا شاركت دول في تأمين حركة ملاحة سفنها في الخليج".