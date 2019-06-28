دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— تساءل رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الجمعة عن الطريقة التي رد فيها الفلسطينيون على العروض التي بلغت قيمتها "مليارات الدولارات" في ورشة البحرين التي عقدت قبل أيام.

جاء ذلك في سلسلة تغريدات لنتنياهو قال فيها: "كيف يُعقل أن الفلسطينيين الذين من المفروض أن يعتنوا بشعبهم، يتلقون عروضًا لاستثمار مبالغ ضخمة تبلغ عشرات المليارات من الدولارات، ولكنهم يردّون: ’هذا لا يعنينا‘. إن دلالة هذا التصرف هي بأن الأيديولوجيا أقوى بكثير فالأيديولوجيا لا تسمح لهم حتى بمساعدة شعوبهم. ورشة البحرين".

وتابع قائلا: "لقد حضر جاريد كوشنير وجيسون جرينبلات إلى أورشليم ليضعاني في صورة تفاصيل الخطة. إن هذه الخطة قوية ومقنعة للغاية، بحيث تكمن في صلبها فكرة واحدة جوهرية وهامة وحقيقية مفادها استبدال المعونات بالاستثمارات. صفقة القرن.. ورشة البحرين".

وتطرق نتنياهو في تغريدات إلى الملف الإيراني، حيث قال: "عندما انسحب الرئيس ترامب من الاتفاقية النووية، سعت إيران للقيام بشيئين أولهما كان التموضع عسكريًا في سوريا الذي نرفضه بشكل قاطع. فلن نقبل بتموضع عسكري إيراني في الأراضي السورية ونقوم بما يلزم من أجل الحيلولة دون حصول ذلك.. لذا نخوض صراعًا ضد الإيرانيين في سوريا بينما يدير الرئيس ترامب معركة حازمة ضد إيران على الصعيد الاقتصادي.. إيران تشكل أكبر تهديد على السلام العالمي في الوقت الحاضر وفي المستقبل المنظور. فلا يجوز السماح لها بامتلاك الأسلحة النووية".

وأضاف: "عودة الاتفاقية النووية معناها السماح لإيران بامتلاك الأسلحة النووية. وقد صرح الرئيس ترامب بأنه لن يسمح لإيران بحيازة الأسلحة النووية وأنا بصفتي رئيسًا للحكومة الإسرائيلية أقول لكم إنني لن أسمح لإيران بحيازتها. إن العودة للاتفاقية النووية تشكل خطأ".