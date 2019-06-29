كلمة ولي عهد السعودية محمد بن سلمان بختام قمة العشرين

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—ألقى ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، السبت، كلمة بلاده في ختام مؤتمر قمة الدول العشرين التي تستضيفها مدينة أوساكا في اليابان، بعد لقاءات واجتماعات مع زعماء وقادة من 37 دولة ومنظمة مشاركة في القمة.

وقال ولي العهد السعودي في كلمته التي بثتها قناة الإخبارية السعودية: "في ضوء ما يواجه العالم اليوم من تحديات متداخلة ومعقدة فإن الحاجة أكثر إلحاحا من أي وقت مضى لتعزيز التعاون والتنسيق الدوليين، وتعتمد فعالياتنا في تحقيق ذلك على قدرتنا لتعزيز التوافق الدولي من خلال ترسيخ مبدأ الحوار الموسع والاستناد إلى نظام دولي قائم على مبادئ ومصالح مشتركة، إن تعزيز الثقة في نظام تجاري متعدد الأطراف يعتمد جوهريا على إصلاح منظمة التجارة العالمية تحت مظلتها".

وتابع ولي العهد السعودي قائلا: "من الضروري معالجة القضايا الضريبية للاقتصاد الرقمي ونؤكد على أهمية السعي والعمل معا للوصول إلى توافق بشأنها في العام 2020.. ستتولى المملكة العربية السعودية رئاسة مجموعة العشرين في ديسمبر هذا العام وهنا نؤكد عزمنا على مواصلة العمل لتحقيق التقدم المنشود على جدول أعمال المجموعة وسنعمل مع كافة الدول الأعضاء خاصة أعضاء الترويكا دولتي اليابان وإيطاليا لمناقشة القضايا الملحة في القرن الـ21.."

وأضاف: "وإذ نشيد بالتقدم الذي حقنناه في السنوات الماضية على الصعيد الاقتصادي فإن علينا أن نسعى جاهدين للوصول إلى الشمولية والعدالة لتحقيق أكبر عدل من الرخاء ويظل تمكين المرأة والشباب محورين أساسيين لتحقيق النمو المستدام وكذلك تشجيع رواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة ولضمان الاستدامة سيكون موضوع التغيير المناخي والسعي لإيجاد حلول عملية ومجدية لخفض الانبعاثات مع جميع مصادرها وتخفيف آثارها السلبية على كوكبنا الغالي وضمان التوازن البيئي العالي تحت أجندتنا لرئاسة المملكة للمجموعة.."