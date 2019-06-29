دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – تطرق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى عدم تجاوب إدارة سلفه، باراك أوباما، مع المطالب التركية للحصول على منظومة دفاع جوي مؤكدا أنه يريد حل هه المسألة دون إلحاق ضرر بالعلاقات بين البلدين، وذلك خلال لقائه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على هامش قمة "مجموعة العشرين"، وفقا لبيان صادر عن الرئاسة التركية، السبت، نقلته وكالة الأناضول.

وأكدت الرئاسة التركية أن ترامب تطرق إلى عدم تجاوب إدارة أوباما مع مطالب أنقرة بالحصول على منظومة دفاع جوي أمريكية متطورة، مؤكدا أنه يريد حل هذه المسألة دون الإضرار بعلاقات البلدين.

وتسببت قضية إبرام تركيا صفقة مع روسيا للحصول على منظومة "إس-400" بتعميق الشرخ في العلاقات بين أنقرة وواشنطن، لتكمل سلسلة الخلافات التي عاشتها الدولتان مؤخرا.

من جانبه، أعرب أردوغان عن مخاوفه من "الجهود التي من شأنها تقويض الشراكة الاستراتيجية بين تركيا والولايات المتحدة"، وفقا للرئاسة التركية.

وأكد الرئيسان مجددا على هدفهما المشترك بالوصول إلى 75 مليار دولار في التبادل التجاري وناقشا الخطوات التي يجب اتخاذها في سبيل تحقيق هذا الهدف.

وأشار البيان الصادر عن الرئاسة التركية إلى أن ترامب وأردوغان ناقشا عدة قضايا إقليمية ودولية من ضمنها التطورات الراهنة على الساحة السورية.