تداول فيديو "مزحة" ترامب خلف ولي عهد السعودية محمد بن سلمان على تويتر

شاهد في دقيقة.. من هو محمد بن سلمان؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر "مزحة" قام بها الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب مع ولي عهد السعودية، الأمير محمد بن سلمان، خلال جلسة في قمة العشرين.

ويظهر في مقطع الفيديو المتداول لمس ترامب لكتف ولي عهد السعودية خلال مروره من خلفه في طريقه إلى مقعدة بالاجتماع، والتفات الأمير محمد بن سلمان له.

وكان ترامب قد أجزل الثناء على الأمير محمد بن سلمان، على ما حققه واصفا ما حدث بـ"الثورة" قائلا: "كان أشبه بالثورة بمعناها الإيجابي" ملقيا الضوء على الخطوات التي قام بها صوب "انفتاح المملكة العربية السعودية" بما في ذلك قضايا المرأة.

ولي العهد السعودي من جهته قال في كلمته بختام المؤتمر: "علينا أن نسعى جاهدين للوصول إلى الشمولية والعدالة لتحقيق أكبر عدل من الرخاء ويظل تمكين المرأة والشباب محورين أساسيين لتحقيق النمو المستدام وكذلك تشجيع رواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة ولضمان الاستدامة سيكون موضوع التغيير المناخي والسعي لإيجاد حلول عملية ومجدية لخفض الانبعاثات مع جميع مصادرها وتخفيف آثارها السلبية على كوكبنا الغالي وضمان التوازن البيئي العالي تحت أجندتنا لرئاسة المملكة للمجموعة.."

واختتمت اليابان مؤتمر قمة العشرين التي استضافتها في مدينة أوساكا بمشاركة 37 دولة ومنظمة، على مدى يومي الجمعة والسبت، ومن المزمع عقد الاجتماع المقبل العام 2020 في المملكة العربية السعودية.

وفيما يلي نستعرض لكم عددا من التعليقات المتداولة على مقطع الفيديو: