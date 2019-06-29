نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)—التقى الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب مع ولي عهد السعودية، الأمير محمد بن سلمان صباح السبت، على هامش اجتماع قمة مجموعة العشرين في مدينة أوساكا في اليابان، وفيما يلي نستعرض لكم أبرز ما حدث:

- ترامب أجزل الثناء على الأمير محمد بن سلمان، على ما حققه واصفا ما حدث بـ"الثورة" قائلا: "كان أشبه بالثورة بمعناها الإيجابي" ملقيا الضوء على الخطوات التي قام بها صوب "انفتاح المملكة العربية السعودية" بما في ذلك قضايا المرأة.

- ترامب لمحمد بن سلمان: "قمت بعمل رائع".

- شكر محمد بن سلمان ترامب على "الاستقبال الحار"، رادا على المدح بالقول: "نحن نحاول القيام بأفضل ما يمكننا لبلادنا المملكة العربية السعودية وهذه رحلة طويلة"، وأضاف: "ومعكم سيادة الرئيس حققنا العديد من الإنجازات الكبيرة على الصعيد السياسي والأمني والعسكري وبالأخص على الصعيد الاقتصادي المفيد لنمو الناتج المحلي الإجمالي وخلق الوظائف والمزيد من الأمن لبلدينا، ونأمل بتحقيق المزيد".

- ترامب والأمير محمد بن سلمان تجاهلا أسئلة وجهت لهما حول قضية مقتل الإعلامي السعودي، جمال خاشقجي، وترامب رد على سؤال ما إن كان سيفتح الموضوع مع ولي عهد السعودية، مكتفيا بالقول: "شكرا جزيلا".