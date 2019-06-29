تعرف على مقاتلة F16 التي تمتلكها العديد من الدول العربية

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)—أعلن سلاح الجو الأمريكي، إرسال مقاتلات من طراز F-22 إلى قاعدة العديد في قطر، وذلك وسط استمرار حالة التوتر مع إيران بعد نحو أسبوع من إسقاط طهران لطائرة مراقبة دون طيار فوق مضيق هرمز قالت إنها اخترقت مجالها الجوي.

وقال سلاح الجو الأمريكي في بيان: "هذه الطائرات ترسل إلى قطر لأول مرة بهدف حماية القوات والمصالح الأمريكية في منطقة عمليات القيادة المركزية بالجيش الأمريكي".

بيتر لايتون، محلل الشؤون الدفاعية والضابط السابق بالقوات الجوية الأسترالية، قال إن مهمة مقاتلات الـF-22 المحتملة في حال نشوب حرب شاملة مع إيران سيكون استهداف بطاريات صواريخ أرض- جو الإيرانية.

وأضاف لايتون: "بطاريات منظومة صواريخ S-300 ستكون أول الأهداف في الموجة الأولى في سبيل فتح المجال الجوي للهجمات التالية".

من جهته قال كارل سوشتر، الرئيس العمليات السابق في المركز الاستخباراتي الأمريكي لمنطقة المحيط الهادئ إن إرسال مقاتلات الـF-22 يعني أن أمريكا تنظر إلى وقف أمر، وليس للبدء بأمر".