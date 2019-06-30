يوثق الهجوم النووي الأمريكي.. متحف هيروشيما يستقبل ولي العهد السعودي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أجرى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الأحد، زيارة إلى متحف هيروشيما التذكاري للسلام، والذي يوثق الهجوم النووي الذي تعرضت له المدينة في الحرب العالمية الثانية من أمريكا.

غردت وكالة الأنباء السعودية باللغة اليابانية، في خبر نشرته عن زيارة ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان إلى متحف هيروشيما في اليابان بعد مشاركته في قمة العشرين بمدينة أوساكا.

ونشرت الوكالة تغريدة باللغة اليابانية قالت فيها إن ولي عهد المملكة أجرى زيارة إلى متحف هيروشيما التذكاري للسلام في اليابان.

ويوثق هذا المتحف كيف كانت المدينة قبل الهجوم النووي الذي شنته واشنطن وكيف أصبحت بعده، كما أنه يعرض مقتنيات ضحايا الهجوم النووي الذي وقع عام 1945.

وأتت زيارة الأمير محمد بن سلمان إلى المتحف بعد مشاركته في قمة العشرين التي استضافتها مدينة أوساكا اليابانية، الجمعة والسبت.

يذكر أن القمة المقبلة لمجموعة العشرين ستكون في المملكة العربية السعودية، وقد حدد ولي العهد السعودي أبرز القضايا التي ستطرح فيها خلال كلمته في القمة الأخيرة.