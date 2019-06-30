دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—نشر أوفير جندلمان، المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، صورة من "باحة الكعبة" كتب عليها باللغة الإنجليزية "شابات شالوم" أو ما يعني "سبت مبارك" باللغة العبرية.

وعلق جندلمان على الصورة التي نشرها على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، قائلا: "تحية عطرة مني شخصيا إلى الصديق الذي تمنى لنا ’شبات شالوم‘ (يوم سبت مبارك) من باحة الكعبة المشرفة".

ونشرت إسرائيل بالعربية التابعة لوزارة الخارجية الإسرائيلية الصورة ذاتها على صفحتها بتويتر، بتعليق قالت فيه: "تلقينا من أحد الحجاج في مكة هذه الصورة وبها هذه التهنئة ’يوم سبت مبارك‘ (شابات شالوم) موجهة إلى اليهود او الإسرائيليين من قلب الحرم.. هذه رسالة جميلة تعبر عن الأخوة والسلام @bamedi".

من جهته أعاد أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي باللغة العربية الصورة ذاتها على صفحته بتويتر، معلقا: "شاهد: شابات شالوم اليهودية داخل الحرم المكي. ما أجمل التعايش والاحترام المتبادل @IsraelArabic".

ويشار إلى أن موقع CNN بالعربية لا يمكنه التأكد من صحة الصورة أو تاريخ التقاطها.