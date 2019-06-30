لبنان.. قتيل وجرحى بإطلاق نار على موكب وزير وتحذيرات من "فتنة الدم"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أصيب 3 أشخاص وقُتل آخر في حادثة إطلاق نار على موكب وزير شؤون النازحين اللبناني، صالح الغريب، خلال مروره في إحدى بلدات قضاء منطقة عاليه في جبل لبنان، وفقا للوكالة الوطنية اللبنانية للأنباء.

فبينما كان يمر موكب الوزير اللبناني بين بلدتي قبر شمون والبساتين، حدث إطلاق نار من قبل مسلحين على الموكب، ما أسفر عن إصابة 2 من مرافقي الوزير ومقتل أحدهم بالإضافة إلى إصابة شخص من الحزب التقدمي الاشتراكي الذي يتزعمه وليد جنبلاط.

وفي تعقيبه على الحادثة، قال جنبلاط عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: "لن ادخل في اي سجال اعلامي حول ما جرى .اطالب بالتحقيق حول ما جرى بعيدا عن الابواق الاعلامية .واتمنى على حديثي النعمة في السياسة ان يدركوا الموازين الدقيقة التي تحكم هذا الجبل المنفتح على كل التيارات السياسية دون استثناء لكن الذي يرفض لغة نبش الاحقاد وتصفية الحسابات والتحجيم".

وكانت تشهد المنطقة التي مر بها الموكب في الجبل احتجاجات على زيارة وزير الخارجية، جبران باسيل، للمنطقة، وأشارت وسائل إعلام إلى أن الزيارة كانت قد ألغيت قبل حادثة إطلاق النار.

بدوره، أجرى رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري اتصالات بقيادة الحزب التقدمي الاشتراكي وبوزير الخارجية وبمدير عام قوى الأمن الداخلي وبمدير المخابرات في الجيش، بهدف احتواء الموقف في الجبل.

من جانبه، أصدر شيخ عقل الطائفة الدرزية في لبنان، الشيخ نعيم حسن، بيانا دعا فيه إلى الهدوء وعدم السماح للمغرضين بتحقيق أهدافهم، محذرا من "فتنة الدم" والذهاب للمجهول، وفقا للوكالة اللبنانية.