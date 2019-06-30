أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأحد، أن إسرائيل تطبع علاقاتها مع الدول العربية بشكل تدريجي، وذلك بعد أسبوع على ورشة البحرين التي طرحت فيها الإدارة الأمريكية الشق الاقتصادي من خطة السلام في الشرق الأوسط.

وقال نتنياهو خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء: "(التطبيع التدريجي) يشكل نتيجة مباشرة لسياستنا، وهي تحويل إسرائيل إلى قوة إقليمية وعالمية صاعدة".

وهاجم رئيس الوزراء الإسرائيلي السلطة الفلسطينية بسبب مقاطعتها لورشة البحرين قائلا: "ما يتضح من كل هذا هو أن الفلسطينيين (السلطة) مصرين على الصراع بأي ثمن، حتى وإن كان على حساب رغبة الفلسطينيين (الشعب) أنفسهم".

وأضاف نتنياهو قائلا في هذا الصدد: "هذا ليس ما يجب أن يفعله من يطلب السلام، بالمقابل، فنحن سنواصل توطيد الروابط مع العالم العربي، وهو ما يخدم الجميع"، على حد تعبيره.

يذكر أن الحكومة الإسرائيلية لم تشارك في ورشة البحرين واقتصر الحضور الإسرائيلي على بعض ممثلي القطاع الخاص الذين شغلوا وظائف حكومية في السابق، ووسائل الإعلام.