سقوط قتيل في أكبر احتجاج يشهده السودان منذ "مظاهرات 3 يونيو"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – لقي متظاهر حتفه في أكبر مظاهرة تشهدها السودان منذ 3 يونيو/حزيران الماضي والذي شهد مقتل 100 شخص، وفقا للجنة أطباء السودان.

وقالت اللجنة إن محمد الجعك لقي مصرعه بعد أن أصابته رصاصة في صدره في مدينة عطبرة، التي شهدت اندلاع الاحتجاجات ضد نظام الرئيس المعزول عمر البشير، في ديسمبر/كانون أول الماضي.

وخرج عشرات آلاف السودانيين إلى شوارع العاصمة، الخرطوم، ومدينة أم درمان، في مظاهرة تعتبر الأكبر في السودان منذ 3 يونيو/حزيران الماضي والذي شهد مظاهرات حاشدة مطالبة بالديمقراطية وأسفرت عن سقوط 100 قتيل وفقا للجنة الأطباء.

وانتشرت قوات التدخل السريع والتي تتهم بارتكاب جرائم بحق المتظاهرين، في الشوارع قبيل انطلاق الاحتجاجات التي دعت لها النقابات واللجان المدنية في السودان، وقال شهود عيان إنهم رأوا قوات الأمن تطلق الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين في أم درمان.

وقال تجمع المهنيين السوداني والذي يطالب المجلس العسكري الانتقالي بتسليم السلطة للمدنيين دون شروط، إن المظاهرات تهدف للتعبير عن رغبة السودانيين بتحقيق الحرية والسلام والعدالة في بلادهم.

يذكر أن المحادثات بين تجمع المهنيين في السودان والمجلس العسكري قد فشلت منذ أن تم قمع الاحتجاجات من قبل قوات الأمن.