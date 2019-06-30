دوريات "أفواج أمنية" بجازان في السعودية.. ما دورها؟

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلنت السلطات السعودية، نهاية الأسبوع الماضي، البدء بتسيير دوريات "أفواج أمنية" في محافظة العارضة في جازان، فماذا تختلف هذه الدوريات عن الدوريات الأمنية العادية؟

ونشر حرس الحدود السعودي، مقطع فيديو لهذه الدوريات على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، تظهر فيه المعدات التي تستخدمها هذه الدوريات والمناطق الوعرة والنقاط الجبلية العالية التي تتخذها للمراقبة.

‏اللواء فهد القحطاني، وكيل وزارة الداخلية لشؤون الأفواج الأمنية، أوضح ‏في تصريح نقلته الوكالة الرسمية السعودية إن "دوريات الأفواج الأمنية باشرت مهامها الأمنية في مساندة القطاعات الأمنية بمحافظة العارضة.." لافتا إلى أنها "تختص بتنفيذ المهام الأمنية في المناطق الحدودية الجبلية والأودية الوعرة".

وعن مميزات هذه الدوريات، قال القحطاني إنها "تتميز بالمعرفة التامة بتضاريس المنطقة والقدرة على الحركة السريعة بها، وذلك للمساندة في التصدي لنشاطات تهريب المخدرات والأسلحة، ومحاولات التسلل غير المشروع عبر الحدود وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود‏".