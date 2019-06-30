بعد احتجاز 6 أتراك.. أنقرة تهدد قوات حفتر: ستصبحون هدفا مشروعا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلنت الخارجية التركية، الأحد، احتجاز 6 مواطنين أتراك من قبل قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر في ليبيا، وطالبت بالإفراج عنهم فورا وإلا ستصبح قوات حفتر هدفا مشروعا لها، وفقا لما نقلته وكالة الأناضول التركية.

وقالت الخارجية التركية إن قوات حفتر احتجزت المواطنين الأتراك الستة لافتة إلى أن هذا العمل من أعمال "قطاع الطرق والقراصنة".

وطالبت أنقرة على لسان خارجيتها بالإفراج الفوري عن المحتجزين، مهددة باعتبار قوات حفتر هدفا مشروعا لها في حال عدم الإفراج عنهم.

يذكر أن تركيا كانت قد ردت على تهديدات حفتر باستهداف مصالحها في ليبيا، إذ قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن بلاده ستتخذ التدابير اللازمة في حال اعتدائه على تركيا.