دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، إن بلاده لن تتراجع أمام الضغوط الأمريكية، معتبرًا أن هذه الضغوط ناجمة عما سماه "هزائم واشنطن المستمرة في مواجهة طهران".

وأضاف ظريف، في مراسم اليوم الوطني ليوم الصناعة والمناجم، الاثنين، حسبما نقلت وكالة أنباء فارس الإيرانية، أن الاستخدام المفرط للدولار في المستقبل سيقلل من دوره في العلاقات الدولية.

وأشار ظريف إلى ما وصفه بـ"زيادة اقتدار وتأثير ايران في المنطقة"، وكذلك "عزلة أمريكا على الصعيد الدولي"، مضيفا: أن الولايات المتحدة "فشلت في العثور على دول داعمة لها ضد إيران، ففي العام الماضي عقد الأمريكان 4 جلسات لمجلس الأمن الدولي لغرض إدانة إيران، لكنهم فشلوا في كل مرة، وهذه الظروف أجبرت واشنطن على استخدام هذا السلاح فقط وهو الحظر الاقتصادي ضد إيران".

وحول تفعيل اتفاقية التجارة بين إيران وأوروبا والصين ورسيا، والمعروفة باسم "انستكس"، قال وزير الخارجية الإيراني، بحسب وكالة أنباء فارس، إن "الاتفاقية لا تلبي مطالب إيران، إلا أنها ذات قيمة استراتيجية".

وأوضح وزير الخارجية الإيراني، أنه "على المدى القصير، علينا أن نتغلب على الضغوط الأمريكية من خلال الاعتماد على الإنتاج الداخلي".

واختتم ظريف تصريحاته التي نقلتها الوكالة، قائلا "نحن مع شعوب العالم ولن نتراجع أمام الضغوط الأمريكية، وسنرغم العالم على عدم التحدث مع الشعب الإيراني إلا بلغة الاحترام، وعدم تهديد أي مواطن إيراني أبدا".