رئيس وزراء العراق يحد من نفوذ الحشد الشعبي ويأمر بإغلاق مقراته

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – أصدر رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، الإثنين، مرسوما يحد من نفوذ قوات الحشد الشعبي المدعومة بغالبيتها من إيران، وأمرها بالانخراط بالقوات المسلحة العراقية.

ونشر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي نسخة من المرسوم وذكر أن هناك خططا لمنح قوات الحشد الشعبي أسماء عسكرية مثل كتيبة أو فرقة.

ويجبر المرسوم هذه المجموعات على وقف نشاطها السياسي والعمل كجيش تقليدي، أو تسليم أسلحتها والتحول إلى مؤسسة سياسية.

وجاء في المرسوم أن أولئك الذين يرغبون في الانضمام إلى القوات المسلحة يجب أن يقطعوا صلاتهم بجميع المنظمات التي يرتبطون بها، كما أمر رئيس الوزراء العراقي بإغلاق جميع مقرات الحشد داخل وخارج المدن العراقية.

وتضمن المرسوم أيضا إغلاق جميع المكاتب المالية والاقتصادية والنقاط والمصالح التي تعمل خارج إطار العمل الجديد، وأكد رئيس الوزراء العراقي أن أي شخص لا يلتزم بهذا المرسوم سيعاقب باعتباره خارجا عن القانون وحدد مهلة حتى 31 يوليو/تموز الجاري لتفعيل المرسوم.