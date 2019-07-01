دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أجرى وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، زيارة إلى العاصمة الإماراتية، أبوظبي، وشارك في مؤتمر الأمم المتحدة لشؤون البيئة والتقى مسؤولا كبيرا في الإمارات، وعبر عن "حماسه" لتمثيل المصالح الإسرائيلية في دول الخليج، وفقا لما ذكرته وزارة الخارجية الإسرائيلية، الإثنين.

ونشرت الخارجية الإسرائيلية تغريدة عبر صفحتها الرسمية على موقع تويتر قالت فيها: " قام وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، بزيارة إلى أبو ظبي وشارك في مؤتمر الأمم المتحدة لشؤون البيئة. كاتس أجرى عدة لقاءات، بينها لقاء مع مسؤول كبير في الإمارات".

ونشرت الوزارة تصريحات لكاتس قال فيها: "أنا متحمس للتواجد هنا في أبو ظبي لتمثيل مصالح دولة إسرائيل مع دول الخليج. هناك تقدم ملحوظ في العلاقة بين إسرائيل ودول المنطقة. وسأواصل العمل مع رئيس الوزراء نتنياهو لتعزيز سياسة التعاون بناءً على قدرات إسرائيل في المجالات المدنية، الأمن والمخابرات".

والتقى وزير الخارجية الإسرائيلي مسؤولا إماراتيا كبيرا لم يكشف مكتبه عن اسمه، وناقش معه الخطر الإيراني على المنطقة عبر برنامج طهران النووي، وصواريخها الباليستية، وتمويلها للإرهاب في المنطقة، وفقا لبيان صادر عن مكتب كاتس.

وتباحث الجانبان حول التعاون الاقتصادي بين البلدين في مجالات التكنولوجيا والطاقة والمياه، كما طرح وزير الخارجية الإسرائيلي رؤيته لمشروع سكة الحديد الذي سيصل السعودية والأردن وإسرائيل، وفقا للمكتب.

يذكر أن هذا هو اللقاء الرسمي الأول بين إسرائيل ودولة عربية منذ ورشة البحرين.