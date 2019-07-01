أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- قالت وكالة الأنباء السورية الحكومية سانا، إن 4 مدنيين بينهم طفل رضيع قُتلوا في غارة جوية إسرائيلية على أطراف دمشق، وقالت وزارة الدفاع السورية على تويتر، الاثنين، إن الدفاعات الجوية السورية، اعترضت "صواريخ معادية" أطلقتها طائرات حربية إسرائيلية من المجال الجوي اللبناني تستهدف مواقع عسكرية في حمص وضواحي دمشق.

وأضافت وكالة الأنباء السورية أن 21 شخصا أصيبوا في الهجوم الصاروخي.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قال في وقت سابق، إن بلاده تتخذ إجراءات لمنع الوجود العسكري الإيراني في سوريا.

ولم يعلق الجيش الإسرائيلي بعد على الحادث، لكن إسرائيل هاجمت مواقع عسكرية في سوريا في عدة مناسبات خلال الأشهر الأخيرة.