لندن، بريطانيا (CNN) – أكد وزير الخارجية البريطاني، جيريمي هانت، إن بلاده ستخرج من الاتفاق النووي الإيراني في حال خرقت طهران بنود الاتفاق، وذلك في مقابلة مع قناة سكاي نيوز البريطانية، الإثنين.

وقال هانت: "نحن نريد الحفاظ على هذا الاتفاق لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي، ولكن إذا قامت بخرقه سنخرج منه كذلك".

وجدد وزير الخارجية البريطاني تأكيده على أن أوروبا تدعم الاتفاق النووي الإيراني وتقف في نفس الصف مع أمريكا كما كانت في عهد الرئيس السابق باراك أوباما.

يذكر أن طهران كانت قد أعلنت، الإثنين، عن وصول مخزونها من اليورانيوم قليل التخصيب إلى 300 كغ، لتتجاوز بذلك الحد المسموح به في الاتفاق النووي مع أمريكا وأوروبا.