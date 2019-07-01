نتنياهو: إيران تكذب.. وعلى أوروبا أن تفرض عليها عقوبات

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – طالب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أوروبا بفرض عقوبات على إيران، بعد أن تجاوزت الأخيرة الحد المسموح به من إنتاج اليورانيوم قليل التخصيب الإثنين.

وقال نتنياهو من القدس، الإثنين: "أطالب مجددا جميع الدول الأوروبية: نفذوا التزاماتكم فقد التزمتم بالتصرف فور خرق إيران للاتفاق النووي".

وتابع رئيس الوزراء الإسرائيلي رسالته إلى أوروبا قائلا: "التزمتم بفرض عقوبات تلقائية وضعت من قبل مجلس الأمن، وبعد ذلك أقول لكم: افعلوها، افعلوها فقط".

وقال نتنياهو: "عندما فضحنا الأرشيف النووي الإيراني، أثبتنا أن أي اتفاقية نووية مع إيران تبنى على كذبة كبيرة، واليوم ها هي إيران تعترف بذلك، سيتم كشف براهين إضافية قريبا على أن إيران كانت تكذب طوال هذا الوقت".

وكان قد نشر رئيس الوزراء الإسرائيلي في إبريل/نيسان الماضي، عددا كبيرا من الصور و"الأدلة" تتعلق بالنشاط النووي الإيراني والذي قال إنها سُرقت من طهران عبر جواسيس إسرائيليين، ولم تظهر الصور تاريخا لتبين إن كان ذلك قبل الاتفاق النووي الذي وقع عام 2015 أم بعد ذلك.