الصين تلقي اللوم على أمريكا في تصعيد أزمة الاتفاق النووي مع إيران

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – ألقت الصين باللوم على أمريكا في التوتر الذي تشهده المنطقة بسبب الاتفاق النووي، واعتبرت أن الضغط بالطاقة القصوى على إيران تسبب بتصعيد الأزمة.

وقال المتحدث باسم الخارجية الصينية، غينغ شوانغ، للصحفيين في بكين الثلاثاء: "كما أكدت الصين من قبل، الضغط بالطاقة القصوى من قبل أمريكا هو جذر التصعيد الحالي حول الاتفاق النووي مع إيران".

وأكدت الخارجية الصينية أن جميع الدول المشاركة في الاتفاق تعهدت بالوفاء بالتزاماتها في آخر اجتماع لها.

ورأت الصين أن إيران تريد البقاء ضمن الاتفاق لكن كل الخطوات التي ترجوها يحدث عكسها، ودعا جميع الأطراف لضبط النفس وحماية الاتفاق.