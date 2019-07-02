عُمان ترد على أنباء حول علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – نفت الخارجية العُمانية، الأنباء التي تحدثت عن بناء علاقات دبلوماسية مع إسرائيل، معتبرة أنها "لا أساس لها"، وفقا لبيان صدر عن الوزارة الثلاثاء.

وجاء في بيان الوزارة العُمانية: "إن مصدرا مطلعا في وزارة الشؤون الخارجية قال إن الأنباء التي تداولتها وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي عن بناء علاقات دبلوماسية بين سلطنة عُمان وإسرائيل لا أساس لها".

وتابعت الوزارة في بيانها: "ستبذل عُمان قصارى جهدها لتوفير الظروف الدبلوماسية المناسبة من أجل الحفاظ على التواصل مع جميع الأطراف الإقليمية والدولية للعمل على تحقيق السلام بين السلطة الفلسطينية الوطنية وحكومة إسرائيل من أجل تأسيس دولة فلسطينية مستقلة".

وكان قد امتدح رئيس الموساد الإسرائيلي، جوزيف كوهين، العلاقات "الدافئة" مع عُمان، وقال إن ذلك يأتي بعد "الجهود السرية" للجهاز لبناء علاقات وثيقة مع الدولة الخليجية، وفقا لتقرير نشرته وكالة رويترز.

يذكر أن رئيس الوزراء الإسرائيلي كان قد أجرى زيارة إلى مسقط التقى خلالها السلطان قابوس بن سعيد في أكتوبر/تشرين أول الماضي، لتكون هذه الزيارة الأولى لزعيم إسرائيلي إلى السلطنة منذ 20 عاما.