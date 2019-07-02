دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال بيان لتحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية، إن هجوما جديدًا بطائرة مسيرة تتبع الحوثيين على مطار أبها في السعودية في وقت مبكر، الثلاثاء، تسبب في إصابة 9 أشخاص.

وأضاف التحالف، في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية، أن "الهجوم الإرهابي أدى إلى إصابة 9 أشخاص من المدنيين" بينهم ثمانية سعوديين وهندي.

وأكد المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد تركي المالكي أن حالات المصابين مستقرة.

واعتبر المتحدث أن تنفيذ الحوثيين لمثل تلك العمليات "بقدرات نوعية متقدمة" يثبت "تورط النظام الإيراني بدعم المليشيا الحوثية" ويمثل "استمرار انتهاك قرارات مجلس الأمن".

وقال متحدث باسم الحوثيين، حسبما نقل موقع المسيرة، الناطق باسم الحوثيين في اليمن، إن "سلاح الجو المسير نفذ قبل قليل عمليات واسعة استهدفت مرابض الطائرات الحربية بمطار أبها الدولي"، مما تسبب في تعطيل حركة الملاحة بمطار أبها.

وتعرض مطار أبها جنوب المملكة العربية السعودية، إلى هجمات عدة خلال الأسابيع الماضية من قبل قوات الحوثيين باستخدام الطائرات المسيرة والصواريخ.