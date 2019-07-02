الإمارات تنفي ملكيتها للأسلحة التي تم العثور عليها في ليبيا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – نفت الإمارات ملكيتها للأسلحة التي تم العثور في ليبيا، وأكدت التزامها بالتعاون مع لجنة خبراء الأمم المتحدة وحثت على خفض التصعيد وإعادة الانخراط في العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة.

وقالت إدارة التعاون والأمن الدولي بوزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان أصدرته، الثلاثاء، إنها ملتزمة بقراري مجلس الأمن الدولي رقمي 1970 و1973 المتعلقين بالعقوبات وحظر السلاح، وتنفي مليكتها للأسلحة التي تم العثور عليها في ليبيا.

وأكدت أبوظبي التزامها بالتعاون مع لجنة خبراء الأمم المتحدة وحثت على "خفض التصعيد وإعادة الانخراط في العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة".

وكانت قد قالت حكومة الوفاق المعترف بها دوليا إنها عثرت على أسلحة أمريكية تستخدمها قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، وأشارت إلى أنها بيعت إلى الإمارات من قبل واشنطن.