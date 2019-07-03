محكمة مصرية تخلي سبيل ابنة يوسف القرضاوي بتدابير احترازية

دبي، الإمارات العربية السعودية (CNN)-- قررت محكمة جنايات القاهرة، إخلاء سبيل علا القرضاوي ابنة الداعية المصري يوسف القرضاوي، بتدابير احترازية على ذمة التحقيقات في اتهامها بالانضمام لجماعة الإخوان المسلمين، والتي تعتبرها الحكومة المصرية "جماعة إرهابية".

وطبقًا للقانون المصري فإن التدابير الاحترازية تتمثل في إلزام المتهم بعدم مبارحة مسكنه، أو أن يقدم نفسه لمقر الشرطة في أوقات محددة، أو حظر ارتياد المتهم أماكن محددة، وإذا ما خالف المتهم تلك التدابير يجيز القانون المصري حبسه.

وقال الناشط السياسي المصري المقيم في قطر، عبد الرحمن يوسف القرضاوي، إن زوج شقيقته المتهم معها على نفس القضية تعذر حضوره إلى جلسة التحقيق.

ويعد الداعية المصري الحاصل على الجنسية القطرية أحد أهم قيادات جماعة الإخوان المسلمين والتي تعتبرها الحكومة المصرية جماعة إرهابية.