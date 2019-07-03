زنغنه: أمريكا لا تستطيع تغيير نظام إيران ولا تفاوض تحت الضغط

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، الأربعاء، إن إيران ستخصب اليورانيوم إلى أكثر من 3.7% بعد 7 يوليو تموز الجاري، ويعد ذلك الخرق الثاني للاتفاقية النووية المبرمة في 2015.

وأضاف روحاني في اجتماع حكومي وفق وكالة أنباء تسنيم الإيرانية شبه الرسمية، "سنرفع مستوى التخصيب إلى الحد الذي نريده ونحتاجه".

ودعا الرئيس الإيراني الأمريكيين والأوروبيين إلى "العودة إلى التزاماتهم في الاتفاق النووي"، مضيفا "إذا لم تفعل ذلك، فإن مفاعل أراك سيعود إلى حالته السابقة ، ابتداء من 7 يوليو".

وأعلنت إيران، الاثنين، تجاوز الحد الأقصى لإنتاج اليورانيوم المخصب المسموح به في الاتفاق النووي، حيث أنتجت 300 كيلو غرام من اليورانيوم المخصب.