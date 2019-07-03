خامنئي: الحج عمل سياسي وتكليف ديني

الجبير: نرفض محاولة قطر تسييس الحج.. ونرحب بكل مسلم من أي مكان

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—قال المرشد الأعلى بإيران، علي خامنئي، إن شعائر الحج تعتبر عملا سياسا إلى جانب كونها مناسك عبادية على حد تعبيره، لافتا بالقول: "لكنهم عندما يمنعون هذه التحركات السياسية انما يمنعونها بسياسة مناهضة للدين".

جاء ذلك وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية، حيث قال خامنئي إن "مسؤولية جسيمة ملقاة على عاتق المسؤولين عن مناطق الحج ومن ضمنها توفير امن الحجاج ولكن عليهم في ذات الوقت ان لا يضفوا الطابع الامني على اجواء الحج ويجب احترام الحجاج وصون كرامتهم لأنهم ضيوف الرحمن".

وأضاف: "المسؤولين عن الحج (في السعودية) التعامل بأسلوب مناسب مع الحجاج خلال فترة تواجدهم في مكة والمدينة"، منتقدا من يعتبرون الحج مجرد مناسك عبادية، قائلا: "الحج عمل سياسي وتكليف ديني لكنهم عندما يمنعون هذه التحركات السياسية انما يمنعونها بسياسة مناهضة للدين.. انما يقولون ليس لكم الحق ان تنتقدوا أمريكا فهذه حركة سياسية شيطانية".

ولفت خامنئي إلى أن "الدفاع عن المظلومين مثل اليمنيين والفلسطينيين عمل سياسي، وهو ذات التعاليم الاسلامية وهو واجب والبراءة من المشركين فريضة".

وتابع خامنئي قائلا: "عداء المستكبرين واميركا الحقيقي للشعوب المسلمة هو العداء للحقائق الاسلامية التي لو تخلوا عنها لزال العداء.. أعداء الأمة الاسلامية سيضطرون في النهاية للركوع في مواجهة الإسلام".