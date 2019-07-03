المتحدث باسم نتنياهو يعلق على فيديو لمصرية "تقول الحق"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—علق اوفير جندلمان، المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، على مقطع فيديو لمواطنة مصرية وتصريحات أبدتها دعما لإسرائيل.

وقالت المرأة المصرية في مقطع الفيديو على مباشر نيوز: "بص يا ابني انا رح أكون صريحة معك انا واحدة من الناس مؤيدة إسرائيل، إسرائيل وبس أمتر من كدة.. شوف انتا إيران وعمايلها، الطيارة الي تحرقت وكانت طالعة من الجزائر ورايحة سوريا، دي كانت كلها ايه؟ كلها بوليساريو ولا مش عارف ايه ولذلك المغرب من حقها تقطع العلاقات.."

وتابعت قائلة: "، إيران عاملة ايه في الدول العربية؟ قالبة الدنيا كلها، دخلت السودان ومفيش كم شهر وبصينا لقينا السودانيين لبسوا الملابس الإيرانية وقعدوا يخبطوا على صدرهم وعلى قلوبهم وعلى مش عارف ايه، إيران عايزة تعمل ايه؟ عايزة تمسك العالم كله؟ أو الشرق الأوسط كله، حرام حرام أنا مع إسرائيل ورنا يعينك يا إسرائيل.."

وعلق جندلمان على مقطع الفيديو قائلا: "إنها ليست الوحيدة. نحن والعرب في نفس الخندق ضد عدو مشترك وهو النظام الإيراني الذي يحتل 4 دول عربية (العراق وسوريا ولبنان واليمن) ويريد احتلال المزيد منها".

من جهته نشر أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي باللغة العربية، مقطع الفيديو ذاته، قائلا في تعليق: "’أنا مع إسرائيل، وربّنا يعينك يا إسرائيل… مع إسرائيل دايمًا يا رب‘ أشارككم هذا الفيديو الذي انتشر مجددًا هذه الأيام لمواطنة مصريّة مصمّمة على قول الحقّ، وقد عبّرت عن استيائها من إيران… منبع الشرّ في الشرق الأوسط.. الله يعينِك على كلمة الصّدق يا أختي".