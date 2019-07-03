المغامسي يغرد عن محمد العباسي "أول من رفع علم مصر بخط بارليف"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—غرد صالح المغامسي، إمام وخطيب مسجد قباء في المملكة العربية السعودية، عن محمد العباسي، قائلا إنه "أول من رفع علم مصر بخط بارليف" خلال حرب أكتوبر.

وقال المغامسي في تغريدته: "أعلن في مصر عن وفاة محمد العباسي أحد أبطال حرب أكتوبر عن ٧٣سنة، وهو أول من رفع العلم المصري الشامخ على إحدى نقاط خط بارليف.. وفي سيرته (حفظ القرآن كاملا وهو صغير).. يجب أن تعلم الأمة أنّ القرآن هو البوابة العظمى لكل نصر وفلاح، ولا أحد يعدل أهل القرآن".

حرب أكتوبر أو حرب "العاشر من رمضان" والتي تُعرف بالعبرية بحرب يوم الغفران، هي حرب شنتها كل من مصر وسوريا على إسرائيل عام 1973 وهي رابع الحروب العربية الإسرائيلية بعد حرب 1948 وحرب 1956 وحرب 1967.

ويذكر أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قال في تصريحات العام 2018 في ذكرى حرب أكتوبر: "قبل 45 عاما أخطأت الاستخبارات العسكرية حين فسرت بشكل خاطئ النوايا المصرية والسورية لشن حرب علينا".

الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي شبه بتصريحات سابقة أيضا العام 2018 الانتصار في حرب 6 أكتوبر عام 1973، بمواجهة الاضطرابات التي شهدتها المنطقة خلال السنوات الأخيرة وما وصفه بـ"الحفاظ على مصر ومنع انهيارها". قائلا في كلمة بمناسبة الذكرى 45 لحرب أكتوبر: "تمر في تاريخ الشعوب والأوطان أياما ليست كغيرها من الأيام، يحيط بها المجد وتحمل للأمة رسالة متجددة من الأمل والثقة، ولا شك أن يوم السادس من أكتوبر هو أحد تلك الأيام، التي بذلت فيها أمتنا المصرية والعربية جهدا يفوق الطاقة، وأثبت فيها جيشنا الوطني مقدرة تفوق ما توقعه الجميع، وقدم فيها شعبنا القوي الصامد عطاء يفوق كل تصور".