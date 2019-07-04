"الإخوان المسلمين" ترد على تقارير وفاة محمود عزت "القائم بأعمال المرشد"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— ردت جماعة الإخوان المسلمين في مصر، في بيان الأربعاء، على ما تداولته وسائل إعلام قالت إنها "موالية للانقلاب" على حد تعبيرهم، حول وفاة القيادي بالجماعة، محمود عزت.

ونقل حزب الحرية والعدالة الذي يعتبر الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين في مصر على لسان، طلعت فهمي المتحدث باسم الجماعة قوله في البيان: "تؤكد جماعة الإخوان المسلمون أن الدكتور محمود عزت القائم بأعمال فضيلة المرشد العام بخير وأن الخبر المتداول عن وفاته غير صحيح، داعين الله أن يحفظه من كل مكروه وسوء وأن يمتعه بتمام الصحة والعافية".

وكانت وسائل إعلام محلية مصرية قد تداولت في تقاريرها خبر وفاة عزت قائلة إن ذلك حصل في مستشفى خارج البلاد.

ويذكر أن محمود عزت وصل لمنصب القائم بأعمال المرشد العام للإخوان العام 2013، عقب اعتقال السلطات المصرية للمرشد، محمد بديع، ولم تقدم الجماعة أي معلومات عن المكان الذي يوجد فيه أو الطريقة التي يدير فيها شؤون الجماعة.