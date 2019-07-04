رئيس طيران قطر يعدد "إيجابيات الحصار": أصبحنا بموضع حسد خصومنا

مطار حمد بقطر خامس أفضل مطار في العالم.. من جاء في المركز الأول؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—عدد أكبر الباكر، الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية عددا من الآثار الإيجابية التي انعكست على طيران قطر بعد "الحصار" على حد تعبيره، في إشارة إلى المقاطعة التي أعلنتها المملكة العربية السعودية والإمارات والبحرية إلى جانب مصر ضد الدوحة.

وقال الباكر في مقطع فيديو نشره الطيران القطري على صفحته الرسمية بتويتر: "منذ ديسمبر 2018 أطلقنا 10 خطوط جديدة بما فيها مالطا.. يمكنكم رؤية ماذا فعله الحصار غير القانوني لنا، جعلنا فخورين وجعلنا نتوسع أسرع ودفعنا لنصبح ناجحين والبقاء دوما الأفضل وبموضع حسد خصومنا.."

وأضاف الباكر في المؤتمر الصحفي الذي نشره طيران قطر، الثلاثاء: ""يسعدنا الاحتفال بإضافة بلادكم الجميلة إلى شبكة وجهاتنا التي تضم أكثر من 160 وجهة حول العالم، وذلك بالتزامن مع احتفالاتنا بالفوز بجائرة أفضل شركة طيران في العالم للمرة الخامسة.. "نتطلع إلى استقطاب المزيد من الزوّار من شتى أنحاء العالم إلى مالطا لمشاهدة الطبيعة الخلّابة والتاريخ المذهل، وأسلوب الحياة الاستثنائي للشعب المالطي على مدار القرون الماضية".

وتابع قائلا: "إننا محظوظون بانضمام مالطا إلى شبكة وجهاتنا المتنامية في أوروبا، حيث تمتاز مالطا بامتلاكها لرؤية واضحة ومبتكرة لمستقبلها الاقتصادي.. "سوف تستعرض رحلاتنا الجديدة إلى مالطا العلاقات الثنائية، والصداقة القوية التي تجمع بلدينا".