إيران تستدعي السفير البريطاني للتشاور حول احتجاز ناقلة نفط جبل طارق

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- استدعت الخارجية الإيرانية، السفير البريطاني لدى طهران روب ماكير، للتشاور حول احتجاز ناقلة نفط إيرانية بمضيق جبل طارق.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، عباس موسوي، في تغريدة على تويتر، الخميس، "بعد إيقاف ناقلة نفط إيرانية عند مضيق جبل طارق من قبل القوات البحرية البريطانية، وزارة الخارجية الإيرانية تستدعي السفير البريطاني في طهران الآن إثر هذه الحادثة".

كانت البحرية البريطانية، احتجزت ناقلة نفط عملاقة كانت متجهة إلى سوريا، في البحر المتوسط أمام جبل طارق، وقال وزير الخارجية الإسباني إن القرار جاء بناءً على طلب الولايات المتحدة.