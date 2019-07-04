لندن، المملكة المتحدة (CNN)-- أعلنت حكومة منطقة جبل طارق، احتجاز ناقلة نفط عملاقة كانت متجهة إلى سوريا، ويعتقد أنها خالفت قوانين الاتحاد الأوروبي.

وقالت إن أفرادا من البحرية البريطانية شاركوا في العملية، إلى جانب مسؤولي الجمارك والشرطة المحلية.

وأوضحت حكومة جبل طارق أن هناك ما يدعو للاعتقاد بأن السفينة، التي تحمل اسم "غريس 1"، كانت تنقل النفط الخام إلى مصفاة بانياس السورية.

وقال القائم بأعمال وزير الخارجية الاسباني، جوزيف بوريل، الخميس، إن الناقلة التي استولت عليها السلطات البريطانية قبالة ساحل جبل طارق ربما تكون في المياه الإسبانية.

وأضاف الوزير جوزيف بوريل، أن إسبانيا "تدرس الظروف" التي تم فيها الاستيلاء على "غريس 1"، والتأكد مما إذا كانت داخل المياه الإسبانية أم لا.

وهناك خلاف بين إسبانيا والمملكة المتحدة بشأن جبل طارق، وهو إقليم بريطاني وراء البحار قبالة ساحل إسبانيا.

وأشار الوزير الإسباني، إلى أن البريطانيين استولوا على السفينة بناءً على طلب الولايات المتحدة.