الجيش الأمريكي: استلام قطر لمروحيات "أباتشي" نقطة تحول

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— قالت القيادة المركزية بالجيش الأمريكي، إن استلام قطر للمروحيات المقاتلة من طراز "أباتشي" تعتبر "نقطة تحول" في القدرات المروحية الهجومية بالجيش القطري.

جاء ذلك في تغريدة للقيادة المركزية على صفحتها بتويتر، قالت فيها: "إن استلام مروحيات الأباتشي هو نقطة تحول في قدرة طائرات الهليكوبتر الهجومية للقوات المسلحة القطرية". الملازم أول مريم يوسف، أول ضابط اتصال خارجي تمثل القوات الجوية القطرية بالقاعدة العسكرية الأمريكية ريد ستون أرسنال.. شراكة حقيقية".

ويذكر أن طائرة الأباتشي الأمريكية، فقد شكلت لنفسها سمعة عسكرية ممتازة في الحروب التي خاضتها القوات الأمريكية خلال السنوات الماضية، وتمتلك المروحية مقدمة مزودة بأجهزة حساسة لرصد الأهداف، إلى جانب نظام للرؤية الليلية، كما أنها تحمل رشاشا من عيار 30 ملم.

ويمكن للمروحية حمل أربعة صواريخ وهي عادة ما تكون من طرز مثل "هيل فاير" و"هايدرا"، ولكن الميزة الأبرز في الطائرة تبقى القفزة النوعية المتمثلة في أجهزة العرض عبر الخوذة، بل ويمكن للطيران التحكم بالرشاش عبر الخوذة بحيث يتوجه الرشاش آليا بالاتجاه الذي ينظر إليه الطيار.