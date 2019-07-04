السعودية ومصر من بين أكبر جيوش العالم بعدد الطائرات الهجومية

السعودية ومصر من بين أكثر 10 جيوش بعدد الطائرات الهجومية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—إذا أردنا الحديث عن ترتيب جيوش العالم وتصنيفها من حيث القوة، فلا بد من التطرق الى كفاءة سلاح الجو وفعاليته بالنسبة لتلك الجيوش، فهو لا شك يلعب دوراً حاسماً في أي معركة، وبالإضافة الى عنصر المفاجئة والمباغتة يلعب سلاح الجو دوراً هاماً في حماية القوات على الأرض، وهنا نورد لكم قائمة بأكثر 10 جيوش على مستوى العالم امتلاكا للطائرات الهجومية وفقاً لموقع ” غلوبال فاير باور” المختص بالشؤون العسكرية للدول.

وبداية قبل التطرق للقائمة علينا معرفة الفرق بين الطائرة المقاتلة والهجومية، موضوع حديثنا لليوم، حيث تم تصميم هذا النوع من الطائرات لدعم التشكيلات والقوات البرية على الأرض، وهي تستخدم بفاعلية في العمليات الهجومية، لتدمير معدات العدو سواء البرية منها أو البحرية.

أما الطائرة المقاتلة فمهمتها الرئيسة تتمثل في تدمير الأهداف الجوية والتفوق الجوي، وكذلك مرافقة وحماية الطائرات الأخرى، مثل القاذفات والطائرات الاستراتيجية.

وتتربع دولتان عربيتان على التوالي القائمة التي تتضمن أكثر 10 جيوش على مستوى العالم بعدد الطائرات الهجومية، وهما مصر والسعودية.

وأورد موقع ” غلوبال فاير باور” أعداد الطائرات الهجومية التي تملكها أقوى الجيوش في العالم، حيث تحتل الولايات المتحدة الأمريكية المرتبة الأولى، ويصل عدد الطائرات الهجومية التي تمتلكها القوات الجوية الأمريكية إلى 2831 طائرة تلتها الصين في المرتبة الثانية بعدد طائرات بلغ 1564 طائرة.

فيما تحتل روسيا المرتبة الثالثة عالمياً بامتلاكها 1459 طائرة هجومية، ثم الهند في المرتبة الرابعة عالمياً وتمتلك 694 طائرة في تفوق واضح على جارتها ومنافستها النووية باكستان في هذا الجانب.

من جهتها احتلت كوريا الشمالية المرتبة الخامسة عالمياً بعدد طائرات هجومية وصل الى 498 طائرة متفوقة بفارق ضئيل في هذا الجانب على جارتها الجنوبية التي احتلت المرتبة السادسة بامتلاكها 466 طائرة هجومية.

وفي المرتبة السابعة جاءت باكستان التي تمتلك 438 طائرة من هذا النوع، متأخرة بذلك عن جارتها الهند.

في حين جاء تصنيف مصر في المرتبة الثامنة على مستوى العالم بامتلاكها 341 طائرة هجومية تلتها المملكة العربية السعودية في المرتبة التاسعة عالمياً بعدد 325 طائرة هجومية، في تفوق واضح وكبير على كثير من الجيوش في المنطقة.

وفي المرتبة العاشرة جاءت اليابان بامتلاكها 297 طائرة هجومية.

وننوه هنا الى أن هذه القائمة تشمل فقط الطائرات الهجومية والقاذفات ذات الأجنحة الثابتة وفقا لإحصائيات 2019، ولا تضم كافة أنواع الطائرات الأخرى التي تمتلكها القوات الجوية لتلك البلدان.