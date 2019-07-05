دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تصدر وسم #البنزين قائمة الوسومات الأكثر تداولا في مصر بعد ساعات من إعلان الحكومة المصرية زيادات جديدة في أسعار المحروقات.

وبحسب بيان وزارة البترول في مصر، فإن سعر البوتاغاز المنزلي يصل إلى 65 جنيهًا مصريًا، فيما يصل سعر البنزين 95 إلى 9 جنيهات للتر، والبنزين 92 فبلغ سعره 8 جنيهات للتر، فيما ارتفع سعر لتر بنزين 80 إلى 6.75 جنيه مصري.

أما سعر السولار فيبلغ طبقا للقرارات الجديدة 4.75 جنيه للتر، والكيروسين فبلغ سعره 6.75 جنيه للتر.

وتأتي تلك الزيادة في أسعار المحروقات، ضمن خطة حكومية لإنهاء الدعم الحكومي للسلع، وذلك على خلفية اشتراطات قرض مصري من صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار.

وزادت أسعار المحروقات في مصر حوالي 5 مرات خلال السنوات الخمس الأخيرة.

وتباينت ردود الفعل حول القرارات الأخيرة على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر وجاء بعضها كالتالي:

"ارتفعت أسعار الوقود هذا الصباح. من المفترض أنه الارتفاع النهائي. الأسعار تعني الآن أن تعكس القيمة السوقية الحقيقية. الأسعار التي سيتم فهرستها في سبتمبر وتتقلب استجابة للتغيرات في أسعار النفط / قيمة العملة".