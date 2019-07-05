دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—كشفت مصادر لـCNN أن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رفع دعوى قضائية ضد زوجته، الأميرة هيا بنت الحسين في المحكمة العليا بالمملكة المتحدة.

الأميرة هيا لديها طفلان من الشيخ محمد، هما الشيخة الجليلة المولودة في الثاني من ديسمبر/ كانون الأول العام 2017 والشيخ زايد الذي ولد في السابع من يناير/ كانون الثاني العام 2012، وفقا لما ورد على موقعها الرسمي.

والأميرة هيا هي الأخت غير الشقيقة للعاهل الأردني الملك عبد الله بن الحسين، وتعلمت في بريطانيا حيث حصلت على شهادة في السياسة والفلسفة والاقتصاد من جامعة أكسفورد، كما انها تمارس رياضة الفروسية ومثلت الأردن في أولمبياد 2000 في سيدني.

الأميرة هيا بنت الحسين هي شخصية عالمية معروفة، وعينت العام 2007 سفيرة سلام للأمم المتحدة. وقال بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة حينها، في تعليق: "أنا على يقين من أن سمو الأميرة هيا سوف تكون نصيراً ومؤيداً قوياً لأهدافنا المشتركة".