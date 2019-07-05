تونس تقرر منع ارتداء النقاب في المؤسسات والإدارات الحكومية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قررت الحكومة التونسية، الجمعة، منع ارتداء النقاب في المؤسسات الرسمية والإدارات الحكومية.

وبحسب المرسوم الموقع من رئيس الحكومة يوسف الشاهد والموجه إلى الوزراء وكتاب الدولة والولاة ورؤوساء الجماعات المحلية والمؤسسات والمنشآت الحكومية، فإنه يجب "منع أي شخص غير مكشوف الوجه من دخول المقرات الحكومية"، وذلك في إطار الحفاظ على الأمن العام واتباع إجراءات السلامة، حسبما ورد في القرار الحكومي.

جاء ذلك القرار بعد أيام من هجمات استهدفت مقرات للشرطة التونسية في وسط العاصمة تونس وأسفرت الهجمات الانتحارية عن مقتل مالايقل عن اثنين وإصابة عدد آخر.