روحاني لماكرون: الضغوط الأمريكية "حرب اقتصادية بامتياز"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – وصف الرئيس الإيراني حسن روحاني، الحظر والضغوط الاقتصادية التي تمارسها أمريكا على بلاده بـ"الخطوة الإرهابية والحرب الاقتصادية" وذلك خلال اتصال هاتفي جمعه بنظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية (إرنا).

وناقش روحاني وماكرون عدة قضايا ثنائية إقليمية ودولية، وشدد الأخير على ضرورة الحفاظ على الاتفاق النووي، وفقا لإرنا.

وأكد روحاني أن بلاده صبرت خلال الأشهر الـ14 الماضية وحافظت على الاتفاق رغم الضغوط الأمريكية، حسبما ذكرت إرنا.

ووصف الرئيس الإيراني الضغوط والحظر الذي فرضته أمريكا على بلاده بـ"الخطوة الإرهابية" والحرب الاقتصادية بـ"امتياز"، مشيرا إلى أن استمرار الحرب قد يؤدي إلى تهديدات أخرى في المنطقة والعالم.