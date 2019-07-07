شقيق أمير قطر: لسنا دعاة حرب ولكن.. ومغردون: اقتبسها عن سعود الفيصل

أمير قطر لـ CNN: نعرف المتطرفين وليس كل من يأتي من خلفية إسلامية إرهابيا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أثارت تغريدة للشيخ خليفة بن حمد، شقيق أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد، عن "الحرب ومن يفكر بالاعتداء"، تفاعلا واسعا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال الشيخ خليفة في تغريدته: "لسنا دعاة حرب، لكن من تسوّل له نفسه او يفكر الاعتداء على بلادنا فنحن وكل ما نملك فداء لوطننا وقائدنا تميم"، لتنال التغريدة أكثر من 1000 تعليق ونحو 2000 تفاعل.

وسبق التغريدة بساعات، نشر الشيخ خليفة بن حمد مقطع فيديو عن قطاعات بالقوات المسلحة القطرية، الجوية والبرية والبحرية، قائلا في تعليق: "اررركد ترى الدار محميه".

وذهب بعض المغردين لنشر مقطع فيديو من تصريح سابق لوزير الخارجية السعودي الأسبق، الأمير سعود الفيصل، لافتين إلى أن ما غرد به الشيخ خليفة "مقتبس" عن كلمة الأمير.

وفيما يلي نستعرض لكم عددا من التعليقات التي تداولها نشطاء على هذه التغريدة: