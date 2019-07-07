إيران تعلن رفع نسبة تخصيب اليورانيوم لأكثر من 3.6% ابتداء من اليوم

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلنت السلطات الإيرانية، الأحد، أنها ستبدأ برفع نسبة تخصيب اليورانيوم بنسب تتجاوز الـ3.67%ن وفقا لما صرح به علي الربيعي، المتحدث باسم الحكومة في طهران.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية على لسان ربيعي في مؤتمر صحفي بمعية مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية عباس عراقجي والمتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الايرانية بهروز كمالوندي، مع انتهاء مهلة الـ60 يوما التي حددتها للدول الاوروبية للوفاء بالتزاماتها في اطار الاتفاق النووي.

ونقلت وكالة أنباء تسنيم الإيرانية شبه الرسمية على لسان قال عراقجي، قوله: "نحن اليوم في نهاية مهلة الستين يوماً، وبما أنه لم تتحقق مطالبنا بشأن الاتفاق النووي نقوم اليوم بالمضي بالخطوة الثانية، وكما أعلنا في المرحلة الاولى أننا لسنا ملتزمين بمستوى المخزون، فلن نقوم بمراعاة مستوى تخصيب اليورانيوم".

من جهته قال كمالوندي، وفقا لوكالة تسنيم: "الاجراءات الفنية ستنتهي خلال الساعات القليلة القادمة، وستبدأ عملية التخصيب بنسبة اكثر من 3.67 بالمائة".